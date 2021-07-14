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Ирина Шейк отвергла ухаживания Канье Уэста

16:09
  • среда
  • 14 июля 2021

Модель свободна и счастлива

Предполагаемый роман Ирины Шейк и Канье Уэста закончился, так толком и не начавшись. По словам инсайдера, модель не испытывает к рэперу ничего, кроме дружеской привязанности.

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Канье Уэст и Ирина Шейк сблизились после того, как рэпер и Ким Кардашьян решили развестись. Мужчина начал все больше времени проводить со своей давней знакомой Ириной Шейк, и вот уже поклонники музыканта и модели заговорили о новом звездном романе.

Но не тут-то было. Знакомый Шейк рассказал изданию Page Six, что чувства рэпера поутихли после того, как русская красавица отказалась ехать с ним на его шоу в Париже.

"Канье нравится Ирине, но как друг, она не хочет с ним отношений. Она не хочет, чтобы все думали, что они встречаются, как об этом бы писала пресса. Если бы она согласилась на совместную поездку, она бы читала об их отношениях весь следующий месяц", - сообщил источник.

Что касается появления Шейк на праздновании дня рождения рэпера в Провансе, то эту ситуацию модель рассматривает по-другому. "Ту вечеринку она посетила как друг. Кроме нее там были еще 50 человек. Сейчас она не хочет ни с кем связываться и счастлива жить сама по себе", - заключил инсайдер.

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