ВОЗ: дельта-штамм может стать доминирующим в мире

Мутация отличается высокой заразностью

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта" скоро станет доминирующим в мире, так как он отличается особой заразностью, сообщила Всемирная организация здравоохранения.

В ВОЗ при этом уточнили, что пока тяжело сказать, почему эта мутация присутствует в одних странах, а в других - нет.

"Присутствие вариантов в государствах может быть подтверждено только в том случае, если варианты выявлены посредством секвенирования и если с мировым сообществом поделились данными о последовательности генома", - цитирует ТАСС пресс-службу ВОЗ.

Там добавили, что штамм "дельта" действительно отличается крайне высокой заразностью, это подтвердили исследования.

Ранее в ВОЗ сообщили, что эта мутация выявлена в 111 странах и территориях.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram