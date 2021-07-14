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ВОЗ: дельта-штамм может стать доминирующим в мире

16:00
  • среда
  • 14 июля 2021

Мутация отличается высокой заразностью

Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта" скоро станет доминирующим в мире, так как он отличается особой заразностью, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
Россия вышла на четвертое место по числу заражений коронавирусом в мире

В ВОЗ при этом уточнили, что пока тяжело сказать, почему эта мутация присутствует в одних странах, а в других - нет.

"Присутствие вариантов в государствах может быть подтверждено только в том случае, если варианты выявлены посредством секвенирования и если с мировым сообществом поделились данными о последовательности генома", - цитирует ТАСС пресс-службу ВОЗ.

Там добавили, что штамм "дельта" действительно отличается крайне высокой заразностью, это подтвердили исследования.

Ранее в ВОЗ сообщили, что эта мутация выявлена в 111 странах и территориях.

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