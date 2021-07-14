ВОЗ: дельта-штамм может стать доминирующим в мире

Мутация отличается высокой заразностью
Штамм коронавируса SARS-CoV-2 "дельта" скоро станет доминирующим в мире, так как он отличается особой заразностью, сообщила Всемирная организация здравоохранения.
В ВОЗ при этом уточнили, что пока тяжело сказать, почему эта мутация присутствует в одних странах, а в других - нет.
"Присутствие вариантов в государствах может быть подтверждено только в том случае, если варианты выявлены посредством секвенирования и если с мировым сообществом поделились данными о последовательности генома", - цитирует ТАСС пресс-службу ВОЗ.
Там добавили, что штамм "дельта" действительно отличается крайне высокой заразностью, это подтвердили исследования.
Ранее в ВОЗ сообщили, что эта мутация выявлена в 111 странах и территориях.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram