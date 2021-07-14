Россия возобновляет авиасообщение с Францией и Чехией

Произойдет это с 24 июля

Как сообщили в среду в оперштабе, Россия возобновляет регулярное авиасообщение с Францией и Чехией с 24 июля.

"Франция по маршрутам Москва - Париж и Москва - Ницца с частотой четыре рейса в неделю на каждом маршруте, по маршрутам Санкт-Петербург - Париж и Санкт-Петербург - Ницца с частотой два рейса в неделю на каждом маршруте", - приводит сообщение ТАСС.

Что касается Чехии, четыре рейса в неделю будут следовать по маршруту Москва - Прага.

Решение было принято по итогам заседания оперштаба с участием вице-премьера Татьяны Голиковой. Подтверждено, что эпидемиологическая ситуация во Франции и Чехии позволяет возобновить авиасообщение.

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