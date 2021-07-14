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Собянин: Строительство ветки метро в район Северный идёт полным ходом

18:07
  • среда
  • 14 июля 2021

Мэр осмотрел ход строительства станции метро "Лианозово"

Метро станет доступнее для полумиллиона жителей столицы - в ноябре будут готовы тоннели для нового участка Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом в среду сообщил журналистам Сергей Собянин. Мэр прибыл на строительный участок и поделился планами - по его словам, три станции на севере столицы - "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех" - должны вступить в строй в 2023-м году. Также горожане на портале "Активный гражданин" поддержали решение продлить линию в район поселка Северный.

Московский метрополитен движется на север. Достраивают еще три новые станции Люблинско-Дмитровской линии. От "Селигерской" в район Северный под землей проложен путь длиной почти 6 километров. Это будущие станции "Улица 800-летия Москвы", "Лианозово" и "Физтех". Их начали строить в 2019-м по просьбам самих москвичей. Так, Люблинско-Дмитровская линия стала одним их самых крупных транспортных проектов. А полмиллиона жителей ближайших районов получили метро в своем районе. Три новые станции будут запускать одновременно.

Важнейшая в этой триаде - станция "Лианозово". Она расположена на пересечении Дмитровского шоссе и Первого центрального диаметра, что даст возможность организовать здесь транспортно-пересадочный узел. Сегодня Сергей Собянин оценил ход работ на станции.

"Лианозовская станция - очень важная, рядом проходит МЦД-1 и нам необходимо перенести станцию поближе к станции метрополитена, для того, чтобы создать единый транспортно-пересадочный узел. С коллегами из РЖД мы планы состыковали, таким образом здесь одновременно должны быть закончены две стройки: и на железной дороге, и на метро", - рассказал Собянин.

О такой транспортной инфраструктуре жители этих районов раньше даже и не мечтали. До ближайшей станции "Алтуфьево" приходилось добираться на автобусе.

Теперь метро - рядом с домом. "Лианозово" - станция мелкого заложения с двумя вестибюлями. Один ведет к Дмитровскому шоссе, другой - к Дубнинской улице. Сейчас строители завершают монолитные работы. Идет укладка железобетона будущего станционного комплекса.

По плану три новые станции примут первых пассажиров в середине 2023 года. Для жителей районов Бескудниковский, Восточное Дегунино, Дмитровский, Лианозово, Северный и города Долгопрудный центр города станет еще ближе. Они смогут выбирать самый удобный путь – на метро или МЦД. Открытие новых станций снизит нагрузку на Серпуховско-Тимирязевскую ветку метро, а также разгрузит Дмитровское шоссе.

Елена Сахно, "ТВ Центр".

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Строительство станции метро "Лианозово"
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