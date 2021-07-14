В Совбезе пообещали пресекать провокации против России

Как это было в случае инцидента с эсминцем Defender

Заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов дал интервью "Российской газете", в котором заявил, что Россия будет жестко пресекать провокации. В пример спикер привел инцидент с британским эсминцем Defender, которые на три километра углубился в российские территориальные воды и не реагировал на предупреждения. Выгнать его удалось, лишь дав предупредительный залп.

"Подобные действия Россией и впредь будут пресекаться самыми жесткими методами, невзирая на государственную принадлежность нарушителя. Мы предлагаем нашим оппонентам крепко задуматься, стоит ли организовывать подобные провокации", - заметил замсекретаря Совбеза.

По словам Попова, провокационные действия британских кораблей в будущем не исключены, такой вывод можно сделать из риторики властей Соединенного Королевства.

Замсекретаря Совбеза также задался вопросом - "за какие такие великие идеи моряки пострадают", если очередная провокация закончится столкновением. "Что они смогут ответить семьям британских моряков?" - добавил Попов, имея в виду премьера Британии Бориса Джонсона и главу МИД Доминика Рааба.

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