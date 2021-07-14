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"Роскосмос" запланировал 13 новых экспериментов на МКС

16:51
  • среда
  • 14 июля 2021

Они начнутся после стыковки со станцией модуля "Наука"

Как сообщается на сайте "Роскосмоса", в многоцелевом лабораторном модуле "Наука" после его стыковки с МКС запланированы 13 экспериментов.
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Пройдут они по различным направлениям - в частности, по космическим технологиям, биологии и физиологии. Исследования получили такие названия, как "Мираж", "Вампир", "Фуллерен", "Витацикл-Т" и "Ракурс".

После ввода в эксплуатацию МЛМ российский сегмент получит дополнительные объемы для обустройства рабочих мест и хранения грузов. Кроме того, с "Наукой" российские космонавты должны получить новый манипулятор и каюту для третьего члена экипажа.

Стыковка с МКС запланирована на 29 июля.

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