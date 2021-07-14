Блогер Эдвард Бил получил два года ограничения свободы по делу о ДТП

В апреле он устроил аварию на Садовом кольце

Пресненский суд Москвы приговорил блогера Эдварда Била к двум годам ограничения свободы по делу о ДТП в центре Москвы, сообщают "Известия".

Также уточняется, что обвиняемого лишили водительских прав на три года. Именно о таком наказании просила сторона обвинения. Защита настаивала на наказании, не связанном с лишением свободы.

В апреле Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу. Ему было предъявлено обвинение о нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. В аварии пострадала женщина, несколько дней она провела в реанимации.

Ранее Пресненский суд отказался прекратить уголовное дело за примирением сторон.

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