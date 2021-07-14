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На Украине "День защитника" стал "Днем защитников и защитниц"

17:09
  • среда
  • 14 июля 2021

Праздник отмечается 14 октября

На Украине изменили название государственного праздника - "День защитника Украины", который отмечается 14 октября, переименовали в "День защитников и защитниц Украины". Соответствующее решение приняла Верховная рада, пишет ТАСС.
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Изменения были внесены в статью Кодекса законов о труде "Праздничные и нерабочие дни". В пояснительной записке сказано, что принятие закона призвано способствовать "гендерно-сбалансированному освещению роли военнослужащих обоих полов".

День защитника на Украине отмечается с 2014 года. Праздник был учрежден указом президента.

Уточняется, что сейчас в Вооруженных силах Украины службу проходят 31757 женщин.

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