Глава Минздрава рассказал, что делать при плохом самочувствии после прививки

В течение получаса лучше оставаться рядом с кабинетом врача

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко рассказал, как действовать, если после прививки от коронавируса резко ухудшается состояние.

"Если после прививки вы почувствовали себя плохо, вызовите врача или скорую помощь", - отметил глава Минздрава (цитата по РИА "Новости").

Он добавил, что в течение получаса после укола рекомендуется оставаться рядом с кабинетом врача - чтобы убедиться, что процедура прошла нормально.

Также Мурашко напомнил, что противопоказана вакцинация лишь тем, у кого выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту препарата или в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции.

По словам министра, при изучении репродуктивной токсичности вакцины "Спутник V" не было выявлено отрицательного влияния на течение беременности и развитие потомства. Кроме того, ученые подтверждают - вакцинация не влияет на репродуктивную функцию.

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