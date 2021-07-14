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Су-27 сопроводил самолет-разведчик США над Черным морем

17:43
  • среда
  • 14 июля 2021

Цель была идентифицирована как RC-135

В Национальном центре управления обороной сообщили, что российский истребитель Су-27 в среду сопроводил самолет-разведчик ВВС США над Черным морем.
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"Экипаж российского истребителя идентифицировал воздушную цель как стратегический самолет-разведчик RC-135 ВВС США и сопроводил его над акваторией Черного моря", - приводит сообщение центра ТАСС.

В итоге иностранный самолет совершил разворот, российский истребитель вернулся на аэродром базирования. Российская граница нарушена не была.

Полет Су-27, подчеркнули в Минобороны, выполнялся в строгом соответствии с международными правилами.

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