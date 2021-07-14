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Минобороны: у ВС России самый высокий процент новой военной техники

17:53
  • среда
  • 14 июля 2021

У стратегических ядерных сил - 83%

Министр обороны Сергей Шойгу заявил, что среди армий мира российские вооруженные силы имеют самый высокий процент современного вооружения и боевой техники.
Шойгу: Россия обладает самыми современными в мире ядерными силами

"Российская армия имеет больше 70%, а если говорить точнее, то почти 71% современного вооружения и техники. Это самый высокий процент среди всех армий мира", - отметил министр на встрече с коллективом компании "Роствертол" (цитата по ТАСС).

Отдельно глава Минобороны отметил стратегические ядерные силы - там уровень современности составляет 83%.

Как подчеркнул Шойгу, российские конструкторы сумели сохранить научный потенциал, именно благодаря этому удалось сделать рывок.

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