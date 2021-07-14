Минск раскрыл детали переговоров Путина и Лукашенко

Лидеры обсудили транспортно-логистические вопросы

На встрече в Санкт-Петербурге Владимир Путин и его белорусский коллега Александр Лукашенко обсудили проведение масштабных учений НАТО и планы альянса по строительству военных баз на Украине. Об этом в среду сообщила пресс-секретарь президента Белоруссии Наталья Эйсмонт.

Лидеры также затронули транспортно-логистические вопросы. "Это возобновление транспортного сообщения между странами до увеличения количества рейсов и расширения географии полетов "Белавиа" в Москву, Санкт-Петербург, Сочи и другие города России", - приводит ТАСС слова Эйсмонт.

Кроме того, Путин и Лукашенко обсудили противодействие коронавирусной инфекции и ход вакцинации.

Напомним, встреча прошла накануне, она продолжалась более пяти часов. По сообщению Кремля, стороны договорились, что цена на газ для Белоруссии в 2022 году сохранится на уровне 2021 года.

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