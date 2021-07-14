МЧС предложило устанавливать в квартирах пожарные извещатели

Опубликован проект постановления правительства
На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект постановления правительства, согласно которому МЧС предлагает по всей стране оборудовать все квартиры в жилых домах автономными дымовыми извещателями о пожаре.
Как уточняется в документе, оборудованию подлежат комнаты квартир и жилых домов - за исключением помещений вспомогательного использования.
Ранее стало известно об инициативе МЧС с 2020 года оснастить все жилые новостройки автономными дымовыми извещателями. Причем делать это планировалось вне зависимости от этажности здания.
Речь при этом шла в том числе и об одноквартирных домах.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram