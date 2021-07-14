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МЧС предложило устанавливать в квартирах пожарные извещатели

18:16
  • среда
  • 14 июля 2021

Опубликован проект постановления правительства

На федеральном портале проектов нормативных правовых актов опубликовали проект постановления правительства, согласно которому МЧС предлагает по всей стране оборудовать все квартиры в жилых домах автономными дымовыми извещателями о пожаре.

Как уточняется в документе, оборудованию подлежат комнаты квартир и жилых домов - за исключением помещений вспомогательного использования.

Ранее стало известно об инициативе МЧС с 2020 года оснастить все жилые новостройки автономными дымовыми извещателями. Причем делать это планировалось вне зависимости от этажности здания.

Речь при этом шла в том числе и об одноквартирных домах.

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