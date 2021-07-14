Мурашко заявил о тяжелом течении коронавируса у молодых людей

Всё из-за новых опасных штаммов

Глава Министерства здравоохранения России Михаил Мурашко отметил в беседе с РИА "Новости", что в настоящее время тяжело болеть COVID-19 стали и молодые люди. Связано это с появлением новых штаммов.

"Сейчас тяжело болеть стали даже молодые люди в возрасте от 18 до 30 лет. Поэтому им необходимо наравне со всеми проходить вакцинацию и повторную вакцинацию", - подчеркнул министр.

Ранее Мурашко напомнил, что противопоказана вакцинация лишь тем, у кого в анамнезе есть тяжелые аллергические реакции или выявлена гиперчувствительность к какому-либо компоненту профилактического препарата.

По словам главы Минздрава, после достижения коллективного иммунитета прививку достаточно делать раз в год,

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