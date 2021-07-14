Лидеры национальных общин осудили действия участников конфликта в Кузьминках

Конфликт произошел вечером 12 июля

Лидеры национальных общин и диаспор призвали своих соотечественников чтить российские законы. Они осудили действия участников конфликта в Кузьминках, который произошел 12 июля, а также обратились к гражданам из Киргизии, Таджикистана и Узбекистана с просьбой не поддаваться на провокации.

"Это необходимо для обеспечения межнационального мира и согласия в Москве, для недопущения конфликтов между отдельными группами граждан и для вашего дальнейшего спокойного пребывания на территории России", - говорится в документе, который приводит АГН "Москва".

Представители диаспор призвали соотечественников не принимать участия в несанкционированных собраниях.

"Участие в несанкционированных акциях, в других нарушениях российского законодательства, а также размещение и распространение в социальных сетях призывов к участию в подобных действиях, будут караться уполномоченными органами по всей строгости закона", - сообщили в диаспорах.

Там подчеркнули, что Москва всегда была, есть и будет центром единения национальных культур, религий и межнационального созидания. "Она гостеприимно распахнула свои двери и предоставила вам возможность трудиться в столице, зарабатывать и содержать свои семьи, выстраивать свое будущее", - отметили лидеры национальных общин.

Накануне стало известно, что власти примут жесткие меры к мигрантам, устроившим массовую драку в Кузьминках. Более сотни участников будут выдворены из страны.

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