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Ирина Белых прокомментировала статью Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев"

18:45
  • среда
  • 14 июля 2021

Она назвала один из ключевых тезисов статьи

Статья Владимира Путина "Об историческом единстве русских и украинцев" - это эпохальный документ, заявила депутат Госдумы Ирина Белых. По ее словам, президент выразил мнение россиян, отметив, что "наши духовные, человеческие, цивилизационные связи формировались столетиями".

"Абсолютно соглашусь с президентом, что метод некоторых украинских элит произвольно жонглировать историческими фактами в угоду политической конъюнктуре привело народ этой страны к положению "добровольных заложников чужой политической воли", - отметила парламентарий.

Ирина Белых согласна с утверждением Путина о том, что нельзя разделить Победу "на нашу и не нашу". По ее словам, это один из ключевых тезисов статьи. "Принудительная смена идентичности" - основной козырь в геополитической игре, цель которой – превратить Украину в "плацдарм против России", - сказала она.

Депутат отметила, что статью Путина будут изучать школах и вузах, в том числе и в украинских.

12 июля на сайте Кремля опубликовали статью президента России "Об историческом единстве русских и украинцев" - в ней Путин вспомнил историю, оценил нынешнее состоянии отношений двух стран и дал прогноз по их развитию.

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Ирина Белых
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