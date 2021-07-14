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Захарова ответила Маасу на слова о российской и китайской вакцинах

18:54
  • среда
  • 14 июля 2021

Ни одна страна не пострадала от поставок "Спутника V"

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила главе МИД Германии Хайко Маасу на слова о том, что Москва и Пекин стремятся усилить свое влияние в мире через поставки вакцин от коронавируса.

По словам немецкого дипломата, ряд стран может "пострадать" от подобных действий.

"Просили бы огласить список "пострадавших" стран, чтобы не считать заявление Мааса настоятельным. Нам о таких странах ничего неизвестно", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.

Она при этом особо подчеркнула, что нет стран, "пострадавших" от российской вакцины. Заявления Мааса, уточнила дипломат, направлены на "неконкурентное вытеснение Спутника V".

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