Захарова ответила Маасу на слова о российской и китайской вакцинах

Ни одна страна не пострадала от поставок "Спутника V"
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова ответила главе МИД Германии Хайко Маасу на слова о том, что Москва и Пекин стремятся усилить свое влияние в мире через поставки вакцин от коронавируса.
По словам немецкого дипломата, ряд стран может "пострадать" от подобных действий.
"Просили бы огласить список "пострадавших" стран, чтобы не считать заявление Мааса настоятельным. Нам о таких странах ничего неизвестно", - написала спикер внешнеполитического ведомства в Telegram.
Она при этом особо подчеркнула, что нет стран, "пострадавших" от российской вакцины. Заявления Мааса, уточнила дипломат, направлены на "неконкурентное вытеснение Спутника V".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
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