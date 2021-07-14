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Во Франции хотят, чтобы Россия "чувствовала себя частью Европы"

19:10
  • среда
  • 14 июля 2021

А не "смещалась в сторону Азии"

Министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан высказался в среду о перспективах развития отношений между Россией и Евросоюзом.
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В ходе специальной конференции дипломата спросили, нужно ли Франции, чтобы Москва не смещалась в сторону Азии.

"Россия находится в Европе, и мы заинтересованы в том, чтобы она чувствовала себя частью Европы", - ответил глава внешнеполитического ведомства (цитата по ТАСС).

Он добавил, что с Россией важно вести диалог.

Как напомнил Ле Дриан, несколько лет назад Эмманюэля Макрона критиковали за встречу с Владимиром Путиным, что было неправильно, ведь следует стремиться к стабильности и предсказуемости.

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