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Хоккейный ЦСКА возглавил трехкратный обладатель Кубка Стэнли

19:37
  • среда
  • 14 июля 2021

Предыдущему наставнику клуб пожелал успехов в дальнейшей карьере

Пресс-служба хоккейного клуба ЦСКА сообщила в среду о назначении нового главного тренера - им стал Сергей Федоров.
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"Клуб благодарит Игоря Никитина за проведенные в ЦСКА годы, проделанную работу и желает успехов в дальнейшей карьере", - говорится в сообщении.

Федоров с 2013 года является членом наблюдательного совета ЦСКА. Он трижды выигрывал чемпионат мира, также побеждал в чемпионате СССР, три раза становился обладателем Кубка Стэнли с "Детройтом".

Всего Федоров отыграл в Национальной хоккейной лиге 13 сезонов. Карьеру игрока завершил в магнитогорском "Металлурге" в 2012 году.

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