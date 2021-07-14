США попробуют вернуться к ядерной сделке с Ираном

Для "защиты интересов американских граждан"
Газета Politico написала в среду со ссылкой на неназванного официального представителя Соединенных Штатов, что Вашингтон не станет отказываться от попыток вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий с Ираном.
По словам источника, ограничение ядерных разработок Ирана нынешняя американская администрация считает "важным и срочным" - в том числе для защиты интересов американских граждан.
"Ситуация заключается в следующем: после выхода США из СВПД положение ни с одной из проблем с Ираном не улучшилась", - добавил собеседник издания.
Более того, продолжил он, многие противоречия обострились.
Официальных комментариев из Белого дома пока не последовало.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram