США попробуют вернуться к ядерной сделке с Ираном

Для "защиты интересов американских граждан"

Газета Politico написала в среду со ссылкой на неназванного официального представителя Соединенных Штатов, что Вашингтон не станет отказываться от попыток вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий с Ираном.

По словам источника, ограничение ядерных разработок Ирана нынешняя американская администрация считает "важным и срочным" - в том числе для защиты интересов американских граждан.

"Ситуация заключается в следующем: после выхода США из СВПД положение ни с одной из проблем с Ираном не улучшилась", - добавил собеседник издания.

Более того, продолжил он, многие противоречия обострились.

Официальных комментариев из Белого дома пока не последовало.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram