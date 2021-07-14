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США попробуют вернуться к ядерной сделке с Ираном

19:58
  • среда
  • 14 июля 2021

Для "защиты интересов американских граждан"

Газета Politico написала в среду со ссылкой на неназванного официального представителя Соединенных Штатов, что Вашингтон не станет отказываться от попыток вернуться к Совместному всеобъемлющему плану действий с Ираном.
Лавров заявил о прогрессе в переговорах по иранской ядерной сделке

По словам источника, ограничение ядерных разработок Ирана нынешняя американская администрация считает "важным и срочным" - в том числе для защиты интересов американских граждан.

"Ситуация заключается в следующем: после выхода США из СВПД положение ни с одной из проблем с Ираном не улучшилась", - добавил собеседник издания.

Более того, продолжил он, многие противоречия обострились.

Официальных комментариев из Белого дома пока не последовало.

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