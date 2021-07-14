Минздрав: вакцинация защищает от тяжелого течения COVID-19

После вакцинации заболели не более 2,5% привитых

Чтобы замедлить распространение инфекции, в стране наращивают темпы вакцинации. В некоторых регионах она стала обязательной для ряда категорий граждан. Вакцина защищает от тяжелого течения болезни, лишь 2,5 процента людей заболели после прививки - об этом сообщил глава Минздрава.

Ситуация с ковид-19 во многих российских регионах остается напряженной. В Орске власти рекомендовали жителям пока не выезжать в другие города Оренбургской области. В Свердловской Роспотребнадзор запретил проводить массовые мероприятия с количеством гостей более 500 человек. А в Хакасии врачам, борющимся с ковидом, пришли на помощь военные медики.

На военных аэродромах Канск и Шагол ежесуточно организована отправка жидкого медицинского кислорода в больницы Челябинской области и Красноярского края.

Новые стационарные и мобильные пункты вакцинации постоянно открываются в разных регионах. В Сочи стоят очереди из желающих привиться. Там это можно сделать и в торговых центрах. В отелях и пансионатах Краснодарского края сейчас можно отдохнуть, предъявив ПЦР-тест или сертификат о вакцинации. А с 1 августа действительным будет только сертификат, ПЦР возможен лишь при медотводе. И туристы, и сотрудники гостиниц сейчас активно пользуются передвижными прививочными пунктами.

В Курганской области, где заболевших с каждым днем все больше, врачи настойчиво просят не затягивать с прививкой. Ведь помимо болезни, опасны ещё и осложнения.

"Эти осложнения проявляются системные во многих органах. Поражается сердечно-сосудистая система, печень, почки, поджелудочная, щитовидка", - рассказал врач-эпидемиолог Евгений Малая.

Гостиный двор - крупнейший пункт вакцинации в Европе, в спокойном режиме он может принять порядка шести тысяч человек в сутки. Оценить обстановку внутри можно с помощью онлайн-трансляции. Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сегодня заявил, что вакцинация подростков "Спутником V" может начаться еще до 20 сентября. Впрочем, уполномоченный по правам ребенка при президенте и один из лидеров предвыборного списка "Единой России" Анна Кузнецова считает - пока нет зарегистрированной вакцины для детей, говорить об этом рано.

"В России пока нет зарегистрированной вакцины для детей и подростков, для этого нужно провести полноценное клиническое исследование. Сейчас разрешение на это исследование получил центр Гамалеи. Но даже когда вакцина будет зарегистрирована, будет выдано разрешение на её использование, прививки детям и подросткам будут делаться только с согласия родителей, и никак иначе", - сказала она.

Для путешествующих за границу уже действуют новые правила. Тем, кто привит, сдача ПЦР-теста после возвращения не нужна. Все остальные накануне вылета в Россию должны заполнить анкету на сайте Госуслуг, а вернувшись на родину, в трехдневный срок однократно сдать ПЦР.

Юлия Богоманшина, Екатерина Гоголева, "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram