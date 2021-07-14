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Военная авиация помогает тушить пожары в Якутии

22:23
  • среда
  • 14 июля 2021

В авиационную группировку входят самолёты Ил-76 и вертолёты Ми-8

В тушении лесных пожаров в Якутии задействовали военная авиация. Она пришла на помощь сотрудникам МЧС республики, которые борются с масштабными возгораниями, сообщает "ТВ Центр".
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Для оперативной поддержки якутских пожарных министр обороны по поручению президента распорядился создать специальную авиационную группировку. В её основе - тяжёлые самолёты Ил-76 военно-транспортной авиации ВКС России. Они оборудованы резервуарами. Каждая такая машина берёт на борт 42 тонны воды.

Также в группировку вошли армейские вертолёты Ми-8, которые осуществляют точечный сброс. Все лётчики прошли соответствующую подготовку. Только за сутки авиагруппа использовала для тушения более 750 тонн воды. Перевезла к местам работы 200 специалистов пожарной службы, а также - более 25 тонн грузов.

По данным МЧС Якутии, в регионе обнаружено 316 очагов горения общей площадью около 100 тысяч гектаров. Огонь удалось остановить на подступах к 10 населенным пунктам.

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