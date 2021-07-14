Документы на выборы в Госдуму подали 15 политических партий

Голосование пройдет в сентябре

Более четырех тысяч кандидатов от 15 политических партий и 173 самовыдвиженца собираются участвовать в выборах в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут в сентябре.

Как сообщили в среду в Центризбиркоме, за трехдневным голосованием будет вестись видеонаблюдение. Современное оборудование позволит видеть, что происходит в помещениях, где установлены урны, в любое время суток, передает "ТВ Центр".

Глава комиссии Элла Памфилова предупредила, что тех, кто захочет проголосовать более одного раза, накажут. Нарушителям, кроме административной и уголовной ответственности, будет обеспечена, по выражению председателя, "доска позора". А попытки манипуляций с бюллетенями обречены на провал.

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