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Документы на выборы в Госдуму подали 15 политических партий

22:26
  • среда
  • 14 июля 2021

Голосование пройдет в сентябре

Более четырех тысяч кандидатов от 15 политических партий и 173 самовыдвиженца собираются участвовать в выборах в Госдуму восьмого созыва, которые пройдут в сентябре.

Как сообщили в среду в Центризбиркоме, за трехдневным голосованием будет вестись видеонаблюдение. Современное оборудование позволит видеть, что происходит в помещениях, где установлены урны, в любое время суток, передает "ТВ Центр".

Глава комиссии Элла Памфилова предупредила, что тех, кто захочет проголосовать более одного раза, накажут. Нарушителям, кроме административной и уголовной ответственности, будет обеспечена, по выражению председателя, "доска позора". А попытки манипуляций с бюллетенями обречены на провал.

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