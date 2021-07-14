Как российские спортсмены готовятся к Олимпиаде в Токио

Большинство уже полностью влились в тренировочный процесс

Чуть больше недели остаётся до Олимпиады в Токио, и у наших атлетов сейчас самая активная подготовка к Играм. 25 команд тренируются на спортивных базах во Владивостоке. Условия для акклиматизации перед поездкой в Японию идеальные. Подготовили семь площадок. И, конечно, всё сделано, чтобы у спортсменов этот этап на пути к победам был максимально комфортным. Даже меню в столовых отвечает самым строгим олимпийским запросам.

Попадание точно в десятку. Сборная по стрельбе из лука впервые готовится к Олимпиаде во Владивостоке. Команда прилетела с соревнований в Чите, поэтому адаптация к часовому поясу прошла успешно. Да и влажный приморский климат с густым туманом как раз кстати. Ведь в Токио практически такая же погода. Значит и стрелы будут лететь олимпийские 70 метров в таких же условиях.

В 7:30 подъем, в 8 завтрак и сразу на тренировки. Отдых тоже по расписанию. Распорядок дня у сборных под строгим контролем тренеров. А как иначе? Уж очень долго ждали этих соревнований. Поэтому не все олимпийцы соглашаются общаться с журналистами. Ничто не должно отвлекать от подготовки.

Большинство спортсменов уже полностью влились в тренировочный процесс. Сейчас сборная России по бадминтону отрабатывает технику. Всего в Приморье 25 сборных, это около 600 человек, проходят акклиматизацию и готовятся к Олимпийским играм в Токио.

Воланы летят со скоростью почти 500 километров в час. При такой силе удара не мудрено, что нужно везти с собой коробки запасного инвентаря. Только на тренировочных играх у бадминтонистов уходит 600 воланчиков. У каждого спортсмена с собой минимум 8 ракеток. И каждая не раз перетягивается.

Не жарить, готовить только на пару. Без масла, сахара, красителей, ароматизаторов. Из десертов - натуральный йогурт, творог и свежая ягода. Такой он - олимпийский рацион. Правда, каждый день спортсменам подают разнообразные блюда. В порции обязательно 200 граммов белка и 100 граммов овощей. Все строго по рекомендациям диетолога. По таким рецептам в столовых Дальневосточного федерального университета еще не готовили.

Для тренировок олимпийских сборных в Приморье подготовили семь площадок. Одна из них в четырех часах езды от Владивостока. В поселке Лозовый оттачивает мастерство команда по гребле. Здесь на озере Теплое установлена современная дистанция, которая полностью идентична той, что будет на Олимпиаде. Байдарки и каноэ заранее доставили на базу. А вот весла спортсмены везли с собой.

32-е летние Олимпийские игры в Токио пройдут в уникальных условиях. Никогда еще спортсменам не приходилось выступать при пустых трибунах. Но в этот раз из-за пандемии коронавируса зрителей на соревнованиях не будет.

До старта соревнований осталось чуть больше недели. В Токио российская сборная будет выступать под флагом Олимпийского комитета России. Использование национальной символики спортсменам запрещено. Но на Родине миллионы болельщиков будут, конечно же, поддерживать команды с флагами и гимном.

Ольга Скрипникова, "ТВ Центр", Приморский край.

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