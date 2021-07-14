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Суд за два дня арестовал 42 участника конфликта в Кузьминках

20:13
  • среда
  • 14 июля 2021

Составлены протоколы об административных правонарушениях

Суд назначил административный арест 42 участникам конфликта в Кузьминках, срок – 15 суток. Об этом сообщили АГН "Москва" в пресс-службе Кузьминского районного суда.

В настоящее время полиция проводит проверку по факту происшествия. После конфликта в отделы полиции были доставлены 103 участника драки.

В отношении правонарушителей составлены протоколы об административных правонарушениях по нескольким статьям, среди которых "Нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования" и "Мелкое хулиганство".

Помимо штрафов, участников инцидента выдворят за пределы России. Некоторым запретят въезжать на территорию России.

Ранее лидеры национальных общин осудили действия участников конфликта в Кузьминках. Они призвали соотечественников не принимать участия в несанкционированных собраниях.

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