Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

С ними свяжутся организаторы
Очередные пять автомобилей разыграли среди привившихся от коронавирусной инфекции москвичей. Розыгрыш проходил в эфире телеканала "Москва 24" в рамках акции "Вакцина рулит".
В лотерее приняли участие более 534 тысяч человек. Победителей методом случайного отбора определил компьютер. С ними в ближайшее время свяжутся организаторы.
Напомним, программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram