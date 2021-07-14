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Еще пять автомобилей разыграли среди привившихся от COVID-19 москвичей

20:19
  • среда
  • 14 июля 2021

С ними свяжутся организаторы

Очередные пять автомобилей разыграли среди привившихся от коронавирусной инфекции москвичей. Розыгрыш проходил в эфире телеканала "Москва 24" в рамках акции "Вакцина рулит".

В лотерее приняли участие более 534 тысяч человек. Победителей методом случайного отбора определил компьютер. С ними в ближайшее время свяжутся организаторы.

Напомним, программа стимулирования вакцинации стартовала 13 июня.

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