В Раде раскрыли главный обман Украины по "Северному потоку - 2"

Киев не может влиять на зарубежные бизнес-проекты

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил в эфире канала "Наш", что украинские власти вводят народ в заблуждение заявлениями о том, что можно блокировать российский газопровод до Германии.

"Я пока не знаю ни одного случая остановки после ввода в эксплуатацию каких-либо "потоков", которые уже были построены", - уточнил политик.

Украина, продолжил Дубинский, не имеет влияния на находящиеся вне ее территории коммерческие проекты. При этом депутат напомнил, что Киев покупает российский газ, оформляя его как венгерский.

Газопровод "Северный поток-2" состоит из двух ниток мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Он пройдет по дну Балтийского моря через исключительные экономические зоны России, Финляндии, Швеции, Дании и Германии. Соединенные Штаты выступают активным противником проекта. При этом он уже находится в финальной стадии.

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