В Британии выявили максимум случаев COVID-19 с середины января

42,3 тысячи заболевших за сутки
Как следует из опубликованных властями Великобритании данных, на которые ссылается ТАСС, за сутки число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Соединенном Королевстве составило 42,3 тысячи. Это максимальное значение с 15 января.
Также уточняется, что восьмой день подряд количество новых случаев превышает отметку в 30 тысяч. За сутки зарегистрировано 49 летальных исходов.
Первую дозу вакцины в Великобритании получили почти 46 миллионов человек (две трети взрослого населения страны). Полностью привиты почти 35 миллионов.
Негативное развитие ситуации связывают с появлением штамма "дельта". Эта мутация, подтвердили ученые, отличается повышенной заразностью.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram