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В Британии выявили максимум случаев COVID-19 с середины января

21:00
  • среда
  • 14 июля 2021

42,3 тысячи заболевших за сутки

Как следует из опубликованных властями Великобритании данных, на которые ссылается ТАСС, за сутки число выявленных случаев инфицирования коронавирусом в Соединенном Королевстве составило 42,3 тысячи. Это максимальное значение с 15 января.
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Также уточняется, что восьмой день подряд количество новых случаев превышает отметку в 30 тысяч. За сутки зарегистрировано 49 летальных исходов.

Первую дозу вакцины в Великобритании получили почти 46 миллионов человек (две трети взрослого населения страны). Полностью привиты почти 35 миллионов.

Негативное развитие ситуации связывают с появлением штамма "дельта". Эта мутация, подтвердили ученые, отличается повышенной заразностью.

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