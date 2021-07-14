Прокуратура попросит об ужесточении наказания Эдварду Билу

Блогеру дали два года ограничения свободы

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что ведомство будет настаивать на ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу.

"При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее в среду блогера признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он получил два года ограничения свободы. Также Била лишили прав на три года.

В апреле Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу, произошло столкновение. В аварии пострадала женщина, несколько дней она провела в реанимации.

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