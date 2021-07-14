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Прокуратура попросит об ужесточении наказания Эдварду Билу

21:41
  • среда
  • 14 июля 2021

Блогеру дали два года ограничения свободы

В пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что ведомство будет настаивать на ужесточении наказания блогеру Эдварду Билу.
Массовое ДТП произошло на МКАД перед Можайским шоссе

"При этом будет дана оценка как судебному решению, так и бездействию органов профилактики, не принявших должных мер к своевременному пресечению нарушений правил дорожного движения Билем", - приводит сообщение ТАСС.

Ранее в среду блогера признали виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека. Он получил два года ограничения свободы. Также Била лишили прав на три года.

В апреле Эдвард Бил устроил крупное ДТП на Садовом кольце. Он превысил скорость и вылетел на встречную полосу, произошло столкновение. В аварии пострадала женщина, несколько дней она провела в реанимации.

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