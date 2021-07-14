В Белом доме рассказали о переговорах Керри в Москве

Свой визит американский эмиссар начал в понедельник

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила в ходе брифинга с журналистами в среду, что спецпосланник президента США по климату Джон Керри работает в Москве по профилю.

"Сфера его ответственности - климат. На этом сконцентрированы его переговоры и обсуждения", - подчеркнула Псаки (цитата по ТАСС).

Дополнительные подробности она раскрывать не стала.

Свой визит в Москву американский эмиссар начал в понедельник. Он был принят принят министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, затем вел переговоры с российским коллегой Русланом Эдельгериевым.

В среду с Керри по телефону побеседовал Владимир Путин.

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