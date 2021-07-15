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Роструд уточнил правила отстранения невакцинированных сотрудников

08:45
  • четверг
  • 15 июля 2021

До 15 июля работникам нужно было сделать первую прививку

В Роструде разъяснили правила отстранения от работы невакцинированных сотрудников. Отмечается, что работодатель вправе отстранять даже тех, кто работает удаленно и не имеет медотвода от прививки.

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Документально отстранение должно быть оформлено с 15 августа. При этом сотрудник должен предоставить работодателю письменный отказ от вакцинации. Продолжить работу в обычном режиме работник сможет после того, как будет устранена причина отстранения или же после окончания пандемии коронавирусной инфекции.

В Роструде подчеркнули, что порядок отстранения сотрудников от работы прописан в Трудовом кодексе. В частности, в статье 76 указано, что обоснованием для этого, кроме перечисленных в кодексе или федеральном законодательстве, могут стать иные нормативно-правовые акты. Одним из них является закон "Об иммунопрофилактике инфекционных болезней", согласно которому отказ от профилактических прививок может стать причиной отстранения от работы, если ее выполнение сопряжено с высоким риском заражения инфекционными заболеваниями.

В ведомстве добавили, что вакцинация от COVID-19 внесена в календарь профилактических прививок. Прививка становится обязательной, если главный санитарный врач региона выносит постановление о проведении вакцинации отдельных категорий граждан, передают "Известия".

Ранее главный санитарный врач Москвы Елена Андреева обязала сотрудников ряда сфер до 15 июля привиться первым компонентом вакцины от COVID-19, а до 15 августа – вторым. При этом работодатель должен предоставить отчет о вакцинации не менее 60% сотрудников.

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