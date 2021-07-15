Биолог предупредила о росте числа блох из-за жары

Специалист для профилактики от насекомых советует как можно чаще мыть полы

Биолог Светлана Рославцева предупредила, что жаркая погода в центральной части России может привести к увеличению количества блох в городах.

Рославцева в интервью радио Sputnik напомнила, что эти насекомые переносят возбудителей различных болезней человека и животных, в частности, крысиного сыпного тифа. Кроме того, они могут вызвать аллергическую реакцию и дерматиты.

По словам заведующей лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора, жара приводит к росту численности в городах в первую очередь блох кошачьих и крысиных, однако в некоторых населенных пунктах стали появляться и блохи человеческие.

Специалист рекомендовала тщательно следить за состоянием домашних животных и проводить дезинсекцию помещений специальными средствами.

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