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Биолог предупредила о росте числа блох из-за жары

08:22
  • четверг
  • 15 июля 2021

Специалист для профилактики от насекомых советует как можно чаще мыть полы

Биолог Светлана Рославцева предупредила, что жаркая погода в центральной части России может привести к увеличению количества блох в городах.

Рославцева в интервью радио Sputnik напомнила, что эти насекомые переносят возбудителей различных болезней человека и животных, в частности, крысиного сыпного тифа. Кроме того, они могут вызвать аллергическую реакцию и дерматиты.

По словам заведующей лабораторией проблем дезинсекции Института дезинфектологии Роспотребнадзора, жара приводит к росту численности в городах в первую очередь блох кошачьих и крысиных, однако в некоторых населенных пунктах стали появляться и блохи человеческие.

Специалист рекомендовала тщательно следить за состоянием домашних животных и проводить дезинсекцию помещений специальными средствами.

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