Мэр Майами оправдался за призыв бомбить Кубу

Его неправильно поняли

Мэр американского Майами Фрэнсис Суарез заявил, что не призывал к авиаударам по Кубе. По его словам, он говорил о возможности бомбардировки в качестве примера реакции властей США на подобные инциденты в других частях света.

"Разные администрации рассматривали различные варианты в разных театрах по всему миру. Один из них, который я привел в качестве примера, – авиаудары в Косово при администрации Клинтона", - сказал Суарез в интервью MSNBC.

Он подчеркнул, что не является военным стратегом, и не обладает всей информацией о ситуации на Кубе и возможностях американской армии. Однако, считает Суарез, безучастно наблюдать за тем, что происходит в 90 милях от США - "сложно".

В начале недели на Кубе вспыхнули самые масштабные с 90-х годов антиправительственные протесты. Жители Острова Свободы недовольны ростом цен на продукты, отключениями электричества и нехваткой медицинских препаратов.

Комментируя события на Кубе, мэр Майами призвал власти США вмешаться. По мнению Фрэнсиса Суареза Вашингтон мог бы рассмотреть возможность нанесения авиаударов. Он признал, чтобы ждал звонка от Джо Байдена, чтобы обсудить с ним возможность военного вмешательства на Кубу.

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