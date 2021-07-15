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Принц Гарри и Меган Маркл снимут мультсериал для Netflix

08:54
  • четверг
  • 15 июля 2021

Анимационный проект "Перл" о приключениях 12-летней девочки находится в стадии разработки

Журналисты сообщили подробности второго проекта компании принца Гарри и Меган Маркл Archewell Productions для Netflix.

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Придуманный самой Меган Маркл Pearl ("Жемчуг" или как имя девочки — "Перл") — это анимационный сериал, в котором рассказывается о приключениях 12-летней девочки. В настоящее время проект находится в стадии разработки, пишет The Hollywood Reporter.

Герцогиня уже немного рассказала о будущей героине сериала — Перл стремится к самопознанию, пытаясь преодолеть повседневные жизненные проблемы. По сюжету девочка будет путешествовать, встречая на пути великих женщин из курса истории.

Маркл будет исполнительным продюсером вместе с супругом музыканта Элтона Джона Дэвидом Фернишем (известен по фильму "Рокетмен"), Кэролайн Сопер и режиссерами, получившими премию "Эмми" — Лиз Гарбус ("Рассказ служанки") и Дэном Коганом.

В прошлом году принц Гарри и Меган Маркл подписали многолетний контракт с Netflix. Еще в апреле Netflix анонсировал документальный сериал от Archewell — "Сердце непобежденных".

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