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Россияне рассказали о своих ежемесячных тратах на еду

09:16
  • четверг
  • 15 июля 2021

Абсолютное большинство "проедает" половину зарплаты в месяц

Свыше 60% россиян тратят на продукты питания около половины зарплаты и только каждый одиннадцатый "съедает" лишь пятую часть ежемесячного дохода, показал опрос, проведенный университетом "Синергия".

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"Около 60,4% граждан России отдают за продукты примерно половину своего ежемесячного дохода. У 16% на питание уходит почти весь заработок, а у 14,8% – примерно треть. Ещё 8,8% тратят на еду не более 20% своего бюджета", - говорится в результатах исследования.

96,3% респондентов признались, что не смогли не заметить в последнее время рост цен на продукты. По их словам, сильнее всего рост цен коснулся овощей, фруктов, "молочки", растительного масла и мяса. Причиной тому опрошенные считают ослабление курса рубля (36,1%), накрутку цен в магазинах (31%), ориентацию производителей на экспорт товаров в ущерб внутреннему потребителю (26,3%) и высокие инфляционные ожидания населения (6,6%).

Чтобы стабилизировать цены на продукты питания, 25,8% россиян предложили увеличить зарплаты на уровень инфляции, 24,9% считают необходимым активнее вести борьбу со спекулянтами, 20,2% видят выход из ситуации в госрегулировании цен. Также респонденты заявили об ограничении монополий (19,2%), снижении налогов (6,1%) и корректировке ключевой ставки (3,8%), передает РИА Новости.

Опрос был проведен в июне, в нем приняли участие 5 тысяч россиян в возрасте от 20 до 55 лет.

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