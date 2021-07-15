Захарова словами Жванецкого ответила на планы США по эвакуации афганцев

Вашингтон намерен вывезти из страны граждан Афганистана, помогавших американским военным

Мария Захарова процитировала сатирика Михаила Жванецкого, комментируя планы США начать эвакуацию граждан Афганистана, которые помогали американским военным.

"Вспомнился Жванецкий: "Отрегулировал. Все вот так - хоть не приходи, полный порядок". Такую демократию в Афганистане американцы отрегулировали, что хоть народ вывози. И не приходи. Все вот так", - написала представитель МИД в своем Telegram-канале.

Ранее стало известно, что на этой неделе США начнут вывозить граждан Афганистана, которые оказывали поддержку американским силам в период их пребывания в стране. На получение специальной иммиграционной визы смогут претендовать около 18 тысяч афганцев, работавших переводчиками, и порядка 50 тысяч членов их семей.

США до сентября намерены завершить вывод своих войск из Афганистана после 20 лет присутствия там. Решение Вашингтона привело к обострению ситуации в стране и усилению противостояния между властями Афганистана и запрещенным движением "Талибан".

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