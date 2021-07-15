Более четверти россиянок меняют работу после декрета

Это вызвано необходимостью

Декретный отпуск у россиянок длится около 2,5 лет, а после декрета более четверти женщин меняют работу, сообщили в Росстате.

Отмечается, что в соответствии с данными комплексного наблюдения условий жизни населения, проведенного в 2020 году, россиянки уходят в декретный отпуск в среднем на 29,2 месяца. В 2018 году декрет длился чуть меньше – 28,9 месяца.

При этом 72% затем возвращаются на прежнее место, а 28% предпочитают найти новую работу. В большинстве случаев желание поменять место работы объясняется стремлением найти более удобный график, передает РИА Новости.

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