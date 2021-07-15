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Российские истребители перехватили бомбардировщики США над Беринговым морем

09:35
  • четверг
  • 15 июля 2021

На сопровождение трех B-52Н подняли две пары истребителей

Российские истребители сопроводили стратегические бомбардировщики В-52Н над акваторией Берингова моря. Видео опубликовало Министерство обороны России.

Как сообщили в военном ведомстве, в четверг средства контроля воздушного пространства зафиксировали над нейтральными водами Берингова моря три воздушные цели. Они двигались в сторону границы России. Для опознания целей в воздух были подняты две пары истребителей МиГ-31 и Су-35.

Экипажи идентифицировали воздушные цели как стратегические бомбардировщики В-52Н ВВС США и сопроводили их над акваторией Берингова моря. Американские самолеты границу России не нарушали, отметили в Минобороны России.

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