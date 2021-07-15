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Сергунина: Более 5 тыс. заявок на рекламу по льготной стоимости одобрили московским предпринимателям

10:16
  • четверг
  • 15 июля 2021

Программа продлится до конца лета

Свыше 5 тысяч заявок на рекламу по льготной стоимости одобрили московским предпринимателям. На сегодняшний день субсидирование рекламных расходов является самым популярным запросом от столичного бизнеса, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

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До конца лета столичные предприниматели смогут подать заявку на рекламу по сниженной цене на сервисах "Яндекса". Программа подходит как для предприятий, так и для индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в Москве и имеют пункты самовывоза или офлайн-магазины. Кроме того, поучаствовать в программе могут салоны красоты, кафе, автосервисы и другие точки продаж.

"Программа по субсидированию стартовала в апреле. Всего за несколько месяцев ей воспользовались свыше 5 тысяч раз. Спрос действительно высокий, поэтому было принято решение о продлении приема заявок до конца августа", - отметила Сергунина.

Отмечается, что для начала участникам программы нужно пройти бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а лишь затем они получают рекламную подписку сроком на 2 месяца. При этом сам предприниматель оплачивает лишь 10% ее стоимости, остальные расходы ложатся на правительство Москвы и "Яндекс". По окончании подписки ее можно продлить за половину стоимости на три месяца или полгода.

В пресс-службе напомнили, что с субсидиями для предпринимателей от правительства Москвы можно ознакомиться на сайте cashback.moscow.business. В 2021 году столичному бизнесу уже одобрено 559,5 миллионов рублей в виде субсидий и грантов.

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