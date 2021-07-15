Сергунина: Более 5 тыс. заявок на рекламу по льготной стоимости одобрили московским предпринимателям

Программа продлится до конца лета

Свыше 5 тысяч заявок на рекламу по льготной стоимости одобрили московским предпринимателям. На сегодняшний день субсидирование рекламных расходов является самым популярным запросом от столичного бизнеса, заявила заммэра Москвы Наталья Сергунина.

До конца лета столичные предприниматели смогут подать заявку на рекламу по сниженной цене на сервисах "Яндекса". Программа подходит как для предприятий, так и для индивидуальных предпринимателей, которые зарегистрированы в Москве и имеют пункты самовывоза или офлайн-магазины. Кроме того, поучаствовать в программе могут салоны красоты, кафе, автосервисы и другие точки продаж.

"Программа по субсидированию стартовала в апреле. Всего за несколько месяцев ей воспользовались свыше 5 тысяч раз. Спрос действительно высокий, поэтому было принято решение о продлении приема заявок до конца августа", - отметила Сергунина.

Отмечается, что для начала участникам программы нужно пройти бесплатный обучающий курс по продвижению бизнеса в интернете, а лишь затем они получают рекламную подписку сроком на 2 месяца. При этом сам предприниматель оплачивает лишь 10% ее стоимости, остальные расходы ложатся на правительство Москвы и "Яндекс". По окончании подписки ее можно продлить за половину стоимости на три месяца или полгода.

В пресс-службе напомнили, что с субсидиями для предпринимателей от правительства Москвы можно ознакомиться на сайте cashback.moscow.business. В 2021 году столичному бизнесу уже одобрено 559,5 миллионов рублей в виде субсидий и грантов.

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