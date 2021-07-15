На Украине списали 9 тыс. доз вакцины Pfizer из-за нарушений при перевозке

Крупную партию препарата испортили в Харьковской области

В Харьковской области Украины испортили крупную партию вакцины для профилактики коронавируса Comirnaty производства компании Pfizer. Из-за нарушений во время транспортировки пострадало более девяти тысяч доз препарата.

По данным пресс-службы Депздрава областной администрации, 30 июня в Харьковскую область поставили 21,6 тысячи доз вакцины Comirnaty от Pfizer, однако при получении препарата на складе было зафиксировано нарушение холодовой цепи транспортировки вакцины в двух контейнерах (9360 доз). После инцидента вакцины вернули на госпредприятие "Укрмедснаб", их не взяли на учет в Харьковской области.

Согласно данным с сайта Всемирной организации здравоохранения, Comirnaty - это матричная вакцина на основе РНК для профилактики COVID-19. Данная мРНК-вакцина инструктирует клетку производить белки антигена S, чтобы вызвать иммунный ответ. Эффективность, показанная при клинических исследованиях у участников с наличием или отсутствием признаков предыдущей инфекции SARS-CoV-2 и получивших полную серию вакцины (2 дозы), составила около 95%, исходя из двухмесячной медианы наблюдения.

Производитель вакцины: Pfizer Europe MA EEIG. ВОЗ включила препарат в Реестр средств для использования в чрезвычайных ситуациях 31 декабря 2020 года.

Вакцинация в Украине длится с 24 февраля. Прививки делают препаратами CoviShield, AstraZeneca и CoronaVac. По данным на 13 июля, с начала вакцинации в стране первую дозу получили 2 357 225 человек, а завершили вакцинацию (получили две дозы) — 1 215 284 человека (из них двое — получили первую дозу за рубежом).

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