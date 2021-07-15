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Россияне рассказали, кого хотят видеть во главе сборной по футболу

10:26
  • четверг
  • 15 июля 2021

Станислав Черчесов покинул пост главного тренера после 5 лет работы

Половина россиян рассчитывают, что новым тренером сборной России по футболу станет отечественный специалист. При этом почти половина опрошенных одобряют уход Станислава Черчесова с этого поста, показал опрос ВЦИОМ.

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В этом году российская команда не смогла выйти в плей-офф чемпионата "Евро-2020", многие болельщики уверены, что в этом виноват главный тренер команды.

"Решение Российского футбольного союза о расторжении контракта с главным тренером сборной России по футболу Станиславом Черчесовым поддерживают 46% наших сограждан, считают его неправильным 20%", - говорится в результатах опроса.

При этом 49% респондентов надеются, что сборную возглавит россиянин, 8% полагают, что с этими обязанностями лучше справится зарубежный тренер, а 32% не считают это важным, передает РИА Новости.

Опрос был проведен 12 июля в формате телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

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