Депутаты предложили штрафовать хозяев за выброшенных питомцев

Максимальная сумма наказания - 30 тысяч рублей

В Госдуму внесли проект закона о штрафах до 30 тысяч рублей за выброшенных домашних животных.

Авторы инициативы - глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов и председатель комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, передает ТАСС.

Так, для физических лиц сумма штрафа составит до трех тысяч рублей, для должностных лиц – до 15 тысяч рублей, для юридических – до 30 тысяч рублей.

Кроме того, законопроект предусматривает наказание за жестокое обращение с животными при отсутствии уголовной составляющей: для физических лиц – до 15 тысяч рублей, для должностных – до 30 тысяч рублей, для юридических – до 100 тысяч рублей.

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