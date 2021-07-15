Стало известно о страхе американских генералов перед Трампом

Противники экс-президента США до сих пор продолжают пугать население домыслами

Бывший президент США Дональд Трамп мог совершить военный переворот. Домыслами о том, на что способен бывший американский лидер, поделились американские журналисты. На телевидении и в прессе активно обсуждают заявления высокопоставленного генерала. Якобы он всерьёз опасался, что Трамп не захочет добровольно сложить полномочия. Для большего эффекта экс-президента сравнивают с Гитлером.

"Добрый вечер. Мы начинаем выпуск со срочной новости о том, какими разрушительными были последние дни уходящей администрации Трампа. И насколько все могло бы обернуться еще хуже", - сказал ведущий CNN Андерсон Купер.

Срочной и актуальной новость о том, что администрация Трампа очень плохая, могла бы стать месяцев 8-9 назад. Но ведущий CNN все-таки нашел причину, почему зрители должны снова и снова ругать уже ушедшего президента. Медиарупор демократической партии решил проанонсировать книгу конкурентов. Репортеров The Washington Post. Главное то, что она против ненавистного им выскочки Трампа. Появится на прилавках на следующей неделе. Название "Я один могу это исправить". Хотя больше подошло бы "Страх и ненависть в Вашингтоне". Авторы уверяют: его собственные генералы опасались, что Трамп совершит переворот после выборов. В книге приводятся слова председателя Объединенного комитета начальников штабов ВС США Марка Милли:

— Я был настолько потрясён тем, что Трамп и его союзники могут попытаться совершить переворот или другие опасные и незаконные меры после выборов, что вместе с другими высшими официальными лицами неофициально запланировал различные способы остановить президента. Они могут попытаться, но у них ничего не получится. Вы не можете сделать это без военных, ЦРУ и ФБР. Мы парни с оружием.

Весь мир в январе видел, как парни с оружием смогли защитить Капитолий, допустив прорыв разъяренной толпы. Более того, силовики заранее знали о возможном захвате здания, но не предприняли никаких мер для его защиты. А часть из них даже сочувствовала протестующим.

В подстрекательстве к мятежу именно после захвата Конгресса Трампа уже обвиняли. Вплоть до абсурда. Уже ушедшему президенту грозили импичментом. Но Сенат его оправдал. Судя по всему, даже спустя более чем полгода после ухода из Белого дома миллиардер все еще наводит ужас на своих политических оппонентов. Авторы очередной книжки утверждают: высокопоставленный генерал Марк Милли видел параллели между риторикой Адольфа Гитлера и заявлениями тогдашнего хозяина Белого дома о фальсификации на выборах.

"Генерал Милли был настолько потрясен поведением Трампа, что связывался с другими силами армии США - ВМФ, ВВС. Они все верили, что Трамп может совершить переворот. И именно поэтому Милли говорит о тогдашнем поведении Трампа так: "Это как поджог Рейхстага", - сказал спецкор CNN Джейми Гэнгел.

Пока что единственный переворот, который удалось совершить Трампу, находится в сознании американцев и следящего за новостями из-за океана остального мира.

Тем временем команда юристов 45-го президента продолжает аудит выборов 2020 года. Конкретные и неприятные для демократов результаты могут появиться к августу. Не исключено, что и по этой причине тоже информационные атаки на Трампа возобновились с новой силой.

Лилия Акиньшина, Александр Ковалев, "ТВ Центр".

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