В Якутии выгорело около миллиона гектаров тайги (видео)

На помощь МЧС пришли военные

Свыше полумиллиона гектаров леса охвачено природными пожарами в Якутии. Сотрудникам МЧС удалось отстоять от огня населённые пункты. Тушить помогают военные - ежедневно авиация Минобороны сбрасывает сотни тонн воды. Ситуацию осложняет ветреная и жаркая погода. Аномальный зной не покидает и Москву. Температура в городе поднялась до +35, возможен дождь.

Новый день – новый температурный рекорд, и сегодня ожидается уже шестой по счёту. В Москве уже больше 35 градусов. Сильнее воздух прогревался этим летом 23 и 24 июня – в первую волну аномальной жары.

В метро помогают не только кондиционеры, пассажирам в такой зной раздают питьевую воду. "Всё это время, что в Москве стоит жаркая погода, раздаём пассажирам бесплатно воду. Всего мы раздали 31 тысячу бутылок – это 15,5 тысячи литров воды", - сказала замруководителя пресс-службы Дептранса Москвы Анна Лапушкина.

По прогнозам синоптиков, погода в столице все же начнет меняться. И если вчера были лишь сухие грозы, то сегодня есть все шансы дождаться ливня. Ветер будет северо-западный. Прохладный скандинавский воздух пытается пробиться к тому самому неподвижному тепловому куполу над европейской частью России и разрушить его. В Тверской и Нижегородской областях уже прошли ливни.

А второй мощный антициклон, который накрыл Дальний Восток, только усложняет ситуацию с природными пожарами. В Якутии выгорело уже около миллиона гектаров тайги.

МЧС России тушит возгорания с помощь вертолётов Ми-8 и самолета-амфибии Бе-200. По поручению министра обороны Сергея Шойгу, на помощь спасателям пришли военные.

С воздуха лучше видны новые очаги возгорания и специалисты сразу же приступают к их тушению, не давая огню распространиться. Самолёты Ил-76 сбрасывают воду с воздуха – 42 тонны воды по 30 раз за смену. Всего со стихией борются более 2,5 тысячи человек.

Александра Панина, "ТВ Центр".

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