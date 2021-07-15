"Запрос на сильную руку": к чему приведет отставка Авакова

Эксперты не исключили, что экс-глава МВД Украины пойдет в политику

Глава МВД Украины Арсен Аваков официально отправлен в отставку. Решение сегодня приняла Верховная рада. Более семи лет Аваков контролировал не только силовиков, но и националистические батальоны. Он также был одним из организаторов госпереворота и комендантом Майдана. К чему приведёт отставка Авакова?

"За" - 291 депутат. Старейший член кабмина Украины уходит в отставку. Для общества заявление Арсена Авакова во вторник прозвучало как гром среди ясного неба. Но, судя по всему, не для украинского руководства.

"Арсен Борисович сам написал заявление. Причины не ясны. Но нет никаких сомнений в том, что это мирный сценарий расхода. Я узнал об этом немножко заранее. Немножко", - заявил руководитель фракции "Слуга народа" в Верховной раде Давид Арахамия.

Главой МВД Аваков стал на волне "Революции достоинства", по сути госпереворота на Украине в феврале 2014 года, и с тех пор несколько раз переназначался. Сначала при экс-президенте Петре Порошенко, а в последний раз уже при нынешнем главе Владимире Зеленском - в августе 2019 года. Как считают эксперты, не в последнюю очередь потому, что, хотя и являлся человеком старой команды, поддержал Зеленского на выборах и обеспечил их прозрачность, в то время как Порошенко намеревался их фальсифицировать. Но прошло два года и вот уже Аваков - одиозная фигура, отставки которого требовали и ряд украинских политиков, и, что характерно, некогда поддерживавшая его улица. Демонстранты обвиняли главу МВД в провале реформ правоохранительных органов, а также критиковали его из-за перестрелки в городе Бровары в мае 2020 года, в которой участвовало более 100 человек. Зеленский тогда вызвал Авакова для объяснений, но профильному комитету Рады в отставке министра отказал. А теперь свое мнение вдруг изменил. Впрочем, вдруг ли.

"Если проанализировать все дела Зеленского, его неимоверную медиаактивность, он готовится к новым выборам. И Аваков для него - неудобная фигура. Аваков был чужим в этой команде. Зеленский его взял, потому что тот помог выиграть выборы, также за Аваковым - большая часть улицы. Но к новым выборам Зеленский хочет иметь полностью контролируемого, своего министра. Поэтому это решение политическое", - сказал Виталий Журавский, глава Всеукраинского объединения "Достало!", доктор юридических наук.

Пост главы МВД неожиданно предложили 40-летнему Денису Монастырскому. Выпускник Хмельницкого юрфака, он долгое время работал юристом в разных компаниях, а сейчас возглавляет комитет Верховной рады по правоохранительной деятельности. И тяжеловесом, в том числе политическим, его никак не назовешь.

"Я понимаю, на какую жертву я иду. Но я сделал этот выбор и буду претендовать на эту должность. Мотивы Арсена Авакова я не знаю. Для меня это был сложный выбор. Разговор с президентом состоялся сегодня рано утром", - рассказал Денис Монастырский, глава правоохранительного комитета Верховной рады.

А что же Арсен Аваков? свое заявление об отставке он закончил словами "Честь имею!" Фраза, привычная для честного офицера, в данном случае звучит весьма специфически. Скандалы, в том числе криминальные, сопровождали Авакова и в его бытность главой Харьковской обладминистрации в конце 2000-х, и на посту главы МВД. Один из самых влиятельных на Украине политиков, подчинивший себе все силовые структуры от МВД до Таможенной службы и МЧС, получал и самую большую в правительстве зарплату. Но при этом не гнушался закупать для Нацгвардии снаряжение по завышенной в десять раз цене.

Дважды Аваков становился фигурантом уголовных дел на Украине, но оба раза они были быстро закрыты. В России в 2014 году Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Авакова по обвинению в организации убийств, применении запрещённых средств и методов ведения войны, воспрепятствовании профессиональной деятельности журналистов и похищении людей в ходе вооружённого противостояния в Донбассе. А в 2018 году по обвинению в воспрепятствовании проведению голосования россиянами, проживающими на территории Украины на выборах президента России. Примечательно, что теперь сам Аваков, по мнению наблюдателей, не исключает серьезных политических амбиций, включая президентские

"Аваков после этого заявления может стать либо слабее, либо сильнее. Что выберет Арсен Борисович? Сомневаюсь, что он выберет сторону слабее. Наверное, пойдет на усиление. Есть ли у Авакова возможность пойти в политику? Наверное, есть. Хотя это будет беспрецедентный шаг. Запрос людей на сильную руку есть? Еще какой! Сформировался после Зеленского колоссальный запрос на сильную руку. И будет формироваться дальше", - считает политолог Юрий Молчанов.

Еще накануне украинские СМИ гадали о дальнейшей судьбе Авакова. Говорили даже о возможности возвращения в Харьков. Теперь он не глава МВД и, судя по всему, свободен от обязательств перед властью, а значит может предпринять любые ходы для своего политического будущего.

Алексей Платонов. "ТВ Центр".

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