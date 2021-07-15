Более 30 грузовых вагонов сошли с рельсов в Забайкалье

Угрозы экологии нет

В Забайкальском крае произошло крупное ЧП. С железнодорожных путей сошли 35 грузовых вагонов.

По версии следствия, ночью на перегоне "Нанагры" - "Урюм" с рельсов сошел один поезд. Его накренило в сторону другого, который двигался по соседнему пути во встречном направлении. Под давлением тот тоже опрокинулся. Перевернулись вагоны с углем и платформы с контейнерами. По предварительным данным, пути размыло ливнями.

Пострадавших и угрозы экологии нет. В результате разрушено 350 метров путей. Повреждена электроопора. Движение поездов на этом участке приостановлено. Уже отменили два пригородных и задержали четыре поезда дальнего следования. Сейчас ведутся восстановительные работы. На место происшествия выехала специальная комиссия. Возбуждено уголовное дело.

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