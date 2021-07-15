В Крыму назвали победителей конкурса школьников "Большая перемена"

Лучшими стали 303 участника из разных регионов России

В Крыму объявлены победители всероссийского конкурса школьников "Большая перемена". Финал состязаний проходил в международном детском лагере "Артек". Из двух с половиной миллионов претендентов лучшими стали 303 участника из разных регионов России. Они показали свои таланты, знания, навыки в самых разных сферах - от науки и технологий до волонтерства и туризма.

Подробности смотрите в репортаже корреспондента "ТВ Центра" Никиты Васильева.

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