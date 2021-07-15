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В Москве запустят электрические речные трамвайчики

11:46
  • четверг
  • 15 июля 2021

Макет будущего судна осмотрел мэр столицы Сергей Собянин

В Москве планируют возобновить регулярные пассажирские водные перевозки. Макет будущего электрического судна осмотрел сегодня мэр Сергей Собянин.

Это экологически чистый речной транспорт, который будет работать круглый год. На причалах установят комфортные павильоны для пассажиров и табло с онлайн-расписанием. Для оплаты будут принимать карты "Тройка", единые проездные билеты или банковские карты. Сначала запустят два маршрута. Можно будет доехать от Киевского вокзала до парка "Фили" и от ЗИЛа до Печатников. Речные перевозки улучшат обслуживание более чем полутора миллионов москвичей и в несколько раз сократят время поездки между некоторыми районами.

"Это интересный нишевый проект - с одной стороны. С другой стороны - он должен вобрать новые технологические решения. Это будет новый электрический транспорт, электрические речные трамвайчики. В 2022-2023 годах будут созданы два полноценных маршрута из 20 речных трамваев с причальными вокзалами. В дальнейшем будем его развивать, если будет пользоваться популярностью у москвичей", - сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

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Прототип нового речного трамвайчика
Сергей Собянин осмотрел прототип нового речного трамвайчика
Сергей Собянин осмотрел прототип нового речного трамвайчика
Прототип нового речного трамвайчика
Прототип нового речного трамвайчика
Прототип нового речного трамвайчика
Прототип нового речного трамвайчика
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