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Ревакцинация и дезинфекция: как регионы сдерживают распространение ковида

12:21
  • четверг
  • 15 июля 2021

В Ярославской области началась обязательная вакцинация сразу нескольких категорий граждан

По данным оперативного штаба, за минувшие сутки в России выявили 25 тысяч 293 новых случая коронавируса. Из больниц выписаны 21 тысяча 493 человека.

Сдержать распространение инфекции может каждый из нас. Достаточно сделать прививку. Обязательная вакцинация сразу нескольких категорий граждан началась в Ярославской области. До конца лета прививку должны сделать работники десятка сфер, в том числе образования, здравоохранения, торговли.

В Хабаровском крае стартовала ревакцинация военных и их семей. Ее пройдут более 14 тысяч человек. Медики используют препарат "Спутник V".

В Ростове-на-Дону, где план по иммунизации граждан выполнен уже на 50%, МЧС провели масштабную дезинфекцию города. Специальным раствором обработали и железнодорожный вокзал.

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