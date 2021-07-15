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Эксперт перечислил три группы товаров, которым грозит подорожание из-за жары

11:31
  • четверг
  • 15 июля 2021

Аномальная погода так или иначе сказывается на всех сферах жизни

Аномально жаркая погода в столичном регионе может стать причиной подорожания ряда продуктов. Какие категории товаров это затронет в первую очередь, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства INFOLine Иван Федяков.

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По его словам, стоит готовиться к изменениям цен на продукцию, спрос на которую повысился из-за аномально жаркой погоды. При этом если на складах наблюдается дефицит, то подорожание может быть выше ожидаемого.

"В частности, это мороженое, безалкогольные напитки, пиво. Традиционно в летние месяцы спрос на эту продукцию выше, но когда лето такое жаркое, когда хочется потреблять этой продукции больше, зачастую баланс спроса и предложения переходит больше в спрос, и нарастить объемы производства довольно непросто", - объяснил Федяков.

Повлияет жара и на стоимость тех продуктов, которые требуют особых условий транспортировки и хранения – в частности, мощных морозильных камер.

"Здесь появляются трудности у производителей, допустим, сливочного масла, замороженных полуфабрикатов. Для их хранения и перевозки требуется банально больше энергии, холодильные камеры требуют больше ресурсов, чтобы поддерживать необходимую температуру", - считает специалист.

Также жара скажется и на некоторых товарах животного происхождения, передает Радио Sputnik. "Не только люди переживают нелегкий период аномальной жары, но и животные: начинают меньше двигаться, меньше есть, снижаются надои, масса животных, это естественным образом влечет за собой уменьшение производственных показателей и как следствие рост цен на эту продукцию", - резюмировал Федяков.

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